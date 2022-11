Começou! Veja quem está na primeira foto da transição de governo

Integrantes da equipe de transição do governo Lula estão reunidos desde o fim da manhã desta quinta-feira com parlamentares que serão da base aliada do petista e com o relator do Orçamento, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). O objetivo é discutir mudanças na LOA de 2023 para incluir na previsão orçamentária promessas de campanha do presidente eleito, como a manutenção do auxílio de 600 reais e o aumento real do salário mínimo.

A reunião tem a participação de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e que coordenará a transição, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador do programa de governo de Lula, Aloizio Mercadante. O senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias (PT), recebeu a missão de debater, em nome do futuro governo petista, soluções para o orçamento. Os senadores Jean Paul Prates (PT-RN), Confúcio Moura (MDB-RO) e Fabiano Contarato (PT-ES) também integram o grupo de trabalho.

Os deputados petistas Rui Falcão (PT-SP), Reginaldo Lopes (PT-MG), Enio Verri (PT-PR) e Paulo Pimenta (PT-RS) também participam do encontro, que ocorre na sala da liderança do MDB no Senado.