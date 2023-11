Comandado pelo Brasil, Mercosul fecha acordo com Singapura

A cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro, em dezembro, terá anúncios importantes. Presidido por Lula, o bloco acaba de fechar um acordo de livre comércio com Singapura. O arranjo passou os últimos meses em revisão legal, após ser encaminhado durante a presidência do Paraguai no bloco.

Em 2021 o intercâmbio comercial entre ambas as partes alcançou ao redor de 7 bilhões de dólares. Entre os principais produtos de exportação do Mercosul citam-se produtos avícolas, ferroligas, carne suína e bovina e minerais de ferro.

Em 2020, o investimento estrangeiro direto de Singapura na América do Sul, Central e as Antilhas foi de 127 bilhões de dólares e em nível global foi de mais de 930 bilhões de dólares.