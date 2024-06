Com Vladimir Putin, Dilma fala em construir “novo multilateralismo”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff encontrou o presidente russo, Vladimir Putin, durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

A petista diz que conversou com Putin “sobre o cenário internacional e a reconstrução do novo multilateralismo e da ordem internacional que reflita o mundo multipolar em que vivemos”.

O líder russo, como se sabe, não pode viajar a muitos países porque tem contra ele um mandado de prisão internacional pelos crimes de guerra cometidos na invasão da Ucrânia.

Como presidente do Banco dos Brics, é esperado — mas não muito popular diante de boa parte do mundo — que Dilma converse com Putin e outros chefes de Estado que integram o bloco. A Rússia preside o Brics desde janeiro.

Neste segundo semestre, o próprio presidente Lula deve estar com Putin durante um encontro oficial na Rússia.