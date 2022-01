Com viagem à Colômbia cancelada, Bolsonaro ignora metade da América do Sul

A desistência da viagem a Cartagena para participar da Cúpula do Prosul, nesta quinta-feira, cancelou aquela que seria a primeira visita de Jair Bolsonaro à Colômbia como presidente. Mas, em pouco mais de três anos de mandato, o brasileiro ainda não foi a outros cinco países da América do Sul — ou seja, ignorou metade do continente em que está o Brasil.

Desde o começo de 2019, Bolsonaro viajou duas vezes para a Argentina e foi ao Chile, Equador, Uruguai e Suriname — este na semana passada.

Ficaram de fora das viagens presidenciais, além da Colômbia, a Bolívia, a Guiana, o Paraguai, o Peru e, por motivos óbvios, a Venezuela.

No caso da Colômbia, o presidente decidiu enviar o vice, Hamilton Mourão, para representá-lo. No dia da viagem, ele deve comparecer à missa de sétimo dia da morte da sua mãe, Olinda Bolsonaro — que fez com que ele cancelasse a visita a Georgetown, na Guiana, na última sexta-feira.

No mês passado, as condições climáticas causaram o cancelamento da primeira visita de Bolsonaro ao Paraguai.

Durante seu mandato, o presidente brasileiro também optou por não comparecer às posses do presidentes do Peru, Pedro Castillo, e da Bolívia, Luis Arce, ambos de esquerda. No caso da Venezuela, Bolsonaro sequer reconhece a legitimidade do governo Nicolás Maduro — o Brasil considera o opositor Juan Guaidó como presidente.

Enquanto parte dos vizinhos são ignorados, os Estados Unidos já foram visitados cinco vezes por Bolsonaro desde a sua posse. Ele também foi duas vezes para Catar, Emirados Árabes Unidos e Japão, além de visitar Arábia Saudita,

Bahrein, China, Índia, Israel, Itália, Suíça e Vaticano.

Ao todo, Bolsonaro já passou por 17 países como chefe do Palácio do Planalto.