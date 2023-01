Com Torres, PF começa a escalar hierarquia dos atos terroristas no DF

Investigadores que atuam no inquérito dos atos antidemocráticos não têm dúvidas. Os ataques registrados no Distrito Federal no domingo foram organizados cuidadosamente, com método e divisões hierárquicas.

Desde o domingo, os investigadores estão focados no mapeamento da ampla cadeia de bolsonaristas que atuam no “núcleo financeiro” dos atos golpistas. Querem pegar primeiro quem financiou os acampamentos bolsonaristas nos quarteis e permitiu que, no domingo, o grande ataque ao Planalto, ao Congresso e ao STF fosse colocado em prática.

As ordens de prisão desta terça contra Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e contra o ex-comandante da PM no DF Fábio Vieira, avançam por outra frente. Além do núcleo financeiro, é preciso mapear os integrantes do “núcleo político”, as autoridades que, ainda sob Bolsonaro no Planalto, alimentaram os acampamentos de promessas golpistas e estimularam os ataques.

Torres e Vieira estavam encarregados do esquema de segurança que permitiu aos terroristas avançarem sem preocupação pela Praça dos Três Poderes. Ao anunciar a extensão das investigações do STF, o ministro Alexandre de Moraes foi claro: serão punidos todos que participaram, estimularam e facilitaram os ataques do domingo.

Por ação ou omissão dolosa, a PGR pediu nesta terça ao STF que investigue, além de Torres e Vieira, o governador afastado Ibaneis Rocha e o ex-secretário interino da PM Fernando Oliveira. O roteiro delineado pelo STF e pelas autoridades do governo — Flávio Dino anunciou ontem que 50 novas prisões serão solicitadas, incluindo a cadeia de comando do golpismo — sugere que todos que incentivaram de alguma forma a barbárie serão chamados a pagar.

Jair Bolsonaro, como provam fartamente os vídeos gravados por golpistas durante os ataques, seria o grande beneficiário do golpe frustrado no domingo. O plano era destruir o Legislativo e o Judiciário, expulsar o presidente eleito do Planalto e recolocar Bolsonaro no poder, sob a proteção de militares golpistas das Forças Armadas.

Nada disso deu certo, mas o ex-presidente, que sempre alimentou a imaginação dos golpistas com promessas, está na rota das investigações. A dúvida, no momento, é se a conta chegará para Bolsonaro, ou se Torres, o “peixe pequeno” da história, vai pagar sozinho.