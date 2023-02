Com tempo para decidir, Lula evita cravar escolhido para o STF

Quem conversa com Lula, fica com a impressão de que a escolha do novo ministro do STF está indefinida.

“Lula segue a máxima do Eduardo Campos: não quer intimidade com o problema. Se está longe ainda para resolver, não é hora de dar garantias”, diz um aliado.

O Radar já mostrou que Ricardo Lewandowski indicou ao presidente o seu ex-assessor e jurista Manoel Carlos. Há, no entanto, outros ministros do STF que defendem outros nomes hoje posicionados em tribunais, como o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o ministro Luís Felipe Salomão, do STJ.

Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava-Jato, a quem o presidente deve a derrubada de todas as ações contra ele, também é forte candidato.