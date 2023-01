Com temor de novas invasões, governo monta estrutura de guerra no Planalto

O governo federal montou uma estrutura de guerra no Palácio do Planalto para as últimas duas posses de ministras do governo Lula.

Nesta quarta, tomam posse Anielle Franco na Igualdade Racial e Sonia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas.

Depois das invasões do último domingo e da possibilidade de novos atos golpistas nesta quarta, o Planalto teve a segurança reforçada com homens do Exército equipados com escudos e trajes antimotim, cavalaria, ônibus e picapes.

As posses tiveram esquema especial de segurança e o acesso ao Salão Nobre do segundo andar do Planalto foi restrito. A cerimônia conta com a participação de Lula e de seu vice, Geraldo Alckmin, e também de Dilma Rousseff.

