Com shows de Réveillon cancelados, Mangueira fará evento em 1º de janeiro

A Mangueira decidiu fazer um grande ensaio em sua quadra, no bairro de mesmo nome na zona norte do Rio, no dia 1º de janeiro de 2022. O objetivo é aproveitar o movimento de turistas na cidade do Rio para o Réveillon.

A ideia surgiu depois que o prefeito Eduardo Paes anunciou o cancelamento dos shows na edição deste ano da festa da virada em razão do surgimento da variante Ômicron do novo coronavírus.

As queimas de fogos em dez pontos da cidade, inclusive na praia de Copacabana, estão mantidas, assim como estão liberadas as festas privadas desde que exijam comprovante de vacinação do público.

O evento batizado de Ano Novo no Palácio– em referência ao nome da quadra que chama Palácio do Samba– é uma novidade na escola. Haverá apresentação da bateria, de grupos de passistas e também do mestre-sala e da porta-bandeira da verde e rosa.

Os ingressos começarão a ser vendidos nesta quarta-feira. O bilhete individual para a pista sai por 40 reais e para a mesa, 60 reais. O camarote para 10 pessoas sai a 1.000 reais o total. Já o camarote vip, com bebidas alcóolicas e não alcóolicas, petiscos e caldos, sairá a 250 reais por pessoa. Os ingressos serão vendidos pelo site da agremiação.