Com setor de construção aquecido, empresa brasileira tem alta bilionária

O Portobello Grupo, líder em varejo no segmento de revestimentos cerâmicos, acaba de anunciar o desempenho de 2021 — e comemora os resultados.

Segundo dados liberados em relatório, a empresa viu a receita líquida crescer 44% na comparação com o ano anterior, atingindo o recorde histórico da companhia de 1,9 bilhão de reais.

O documento mostra ainda que o Ebitda — lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização — chegou a 365 milhões de reais, alta de 109% na comparação com 2020.

Para a empresa, o cenário é consequência do forte crescimento das operações no mercado interno e a consequente evolução de market share da empresa no aquecido setor de construção.

No último ano, o Portobello Grupo iniciou as obras da fábrica nos Estados Unidos, projeto com investimento de 160 milhões de dólares. A planta tem início das operações previsto para 2023.