Com quem Lula assistiu à vitória do Brasil contra a Suíça

Lula assistiu ao jogo do Brasil contra a Suíça nesta segunda-feira no gabinete de transição, no prédio do CCBB, em Brasília. Na estreia do Brasil na Copa do Catar, na quinta passada contra a Sérvia, Lula se recuperava de uma pequena cirurgia na garganta e assistiu ao jogo em São Paulo.

Nesta segunda, o presidente eleito e a futura primeira-dama, Janja da Silva, se reuniram na sede da transição com Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Aloízio Mercadante e os deputados José Guimarães, Márcio Macêdo e Reginaldo Lopes.