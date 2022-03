Com quatro ministros demitidos, Bolsonaro tem rotatividade recorde no MEC

Em quase três anos e três meses de governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação acaba de ter seu quarto ministro demitido. O exonerado desta vez foi o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que deixou o cargo após denúncias de corrupção no repasse de verbas do pasta, em um balcão de negócios comandado por pastores evangélicos.

Trata-se de um recorde de rotatividade desde a redemocratização, considerando o mesmo período de cada gestão, desde o governo de José Sarney.

Antes de Ribeiro, que ficou pouco mais de um ano e oito meses no posto, Carlos Decotelli teve uma passagem relâmpago pelo MEC, com apenas cinco dias entre sua nomeação e a exoneração. Ele sequer chegou a tomar posse, por conta do escândalo das falsificações no seu currículo.

O segundo ministro da Educação de Bolsonaro foi o polemista Abraham Weintraub, titular da pasta durante pouco mais de um ano. Seu antecessor foi o colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, o primeiro ministro demitido no governo, pouco mais de três meses depois de assumir.

Nos primeiros três anos e três meses dos respectivos mandatos (apesar de nem todos terem alcançado essa duração), os presidentes que governador o Brasil desde 1985 demitiram no máximo dois ministros da Educação. Foi o caso com Dilma Rousseff, nos dois mandatos, Lula, no primeiro, Fernando Collor de Mello e José Sarney.

Já Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso tiveram apenas um titular do MEC.

Veja abaixo a comparação da rotatividade do Ministério da Educação entre o governo Bolsonaro e os de seus antecessores, nos mesmos períodos:

Jair Bolsonaro

Ricardo Vélez Rodríguez – 1º de janeiro de 2019 a 8 de abril de 2019

Abraham Weintraub – 9 de abril de 2019 a 19 de junho de 2020

Carlos Decotelli – 25 de junho de 2020 a 30 de junho de 2020

Milton Ribeiro – 16 de julho de 2020 a 28 de março de 2022

Michel Temer

Mendonça Filho e Rossieli Soares

Dilma Rousseff (2º mandato)

Cid Gomes, Renato Janine Ribeiro e Aloizio Mercadante

Dilma Rousseff (1º mandato)

Fernando Haddad, Aloizio Mercadante e José Henrique Paim

Lula (2º mandato)

Fernando Haddad

Lula (1º mandato)

Cristovam Buarque, Tarso Genro e Fernando Haddad

Fernando Henrique Cardoso (nos dois mandatos)

Paulo Renato Souza

Itamar Franco

Murílio de Avellar Hingel

Fernando Collor de Mello

Carlos Chiarelli, José Goldemberg e Eraldo Tinoco

José Sarney

Marco Maciel, Jorge Bornhausen e Hugo Napoleão do Rego Neto