Com quase 2 milhões na fila do INSS, Lula promete resolver crise no órgão

Depois de trocar o presidente interino do INSS há duas semanas, com antecipou o Radar, Lula disse nesta terça que fará uma reunião com Carlos Lupi e com Fernando Haddad, da Fazenda, e o novo chefe do órgão para definir um plano de trabalho que coloque um fim na fila de beneficiários do órgão, que chega a quase 2 milhões de pessoas à espera de benefícios e de uma consulta na perícia médica. O petista deu um recado direto a Lupi, a quem cabe chefiar o setor: “Se é falta de competência (a causa da fila), a gente tem que trocar quem não tem competência”, disse.

“Essa semana vou ter uma reunião com o ministro da Previdência e com o ministro da Fazenda. Primeiro quero saber se a fila é porque não tem dinheiro para pagar os aposentados e por isso que demora. O Bolsonaro fez isso no governo passado. Segundo, quero saber se é falta de funcionário. Porque nós já provamos uma vez que a gente pode zerar a fila. Zerar a fila para benefícios, para auxílio maternidade, para aposentadoria, para perícia médica, a gente conseguiu zerar tudo isso”, disse Lula.

“Então, eu tenho uma reunião para discutir nesta semana qual é o problema que está acontecendo que a fila está por volta de 1,9 milhão de pessoas. Não há nenhuma explicação, a não ser falta de dinheiro. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro e dizer o porquê dessa fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. O dado concreto é que nós provamos que não precisa ter fila no INSS”, disse Lula.

