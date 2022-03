Com possível queda de Ribeiro no MEC, reitor pode virar ministro

Ex-presidente da Capes, o reitor do ITA, Anderson Correa, pode substituir Milton Ribeiro no comando do Ministério da Educação. Fontes do governo dizem que o nome do pastor já circula em conversas de aliados de Jair Bolsonaro.

Ribeiro caiu em desgraça a partir da crise aberta pela revelação do repórter Paulo Saldaña sobre o áudio em que o ministro admite privilegiar um grupo de pastores na partilha de verbas da pasta e que faz isso a pedido de Jair Bolsonaro.

Ribeiro afirma que prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por dois pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de liberação de repasses no MEC.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, diz o ministro na conversa em que participaram prefeitos e os dois religiosos.