Com Pazuello na ala do pijama, Bolsonaro cria Medalha do Serviço Militar

Com Eduardo Pazuello já acomodado em seu pijama na reserva do Exército, Jair Bolsonaro decidiu criar mais uma comenda no governo para glorificar militares da ativa e da reserva por “notáveis contribuições ao serviço militar”.

A Medalha do Serviço Militar, segundo o governo, “se destina a premiar os militares das Forças Armadas, da ativa ou na inatividade, civis nacionais, militares e civis estrangeiros, policiais e bombeiros militares, organizações militares e instituições civis nacionais que tenham prestado notáveis contribuições ao Serviço Militar ou apoiado o Ministério da Defesa no cumprimento de sua missão constitucional”.

A Medalha do Serviço Militar será concedida por ato do ministro da Defesa, Walter Braga Netto