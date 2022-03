Com patrulha bolsonarista, filme de Gentili está ‘em alta’ na Netflix

A patrulha bolsonarista em torno do filme “Como se tornar o pior aluno da escola” serviu para colocar o longa lançado em 2017 em evidência novamente.

O título cujo roteiro é do humorista Danilo Gentili era um dos mais acessados da Netflix nesta terça. Uma consulta na própria plataforma indicou que o filme “está em alta” e é um dos top quatro mais reproduzidos do dia (veja as fotos no fim desta nota).

Reagindo aos conservadores, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, decidiu também nesta terça censurar a obra e mandou a Netflix retirar o título da plataforma, sob pena de multa de 50.000 reais por dia.

O Radar procurou a empresa de vídeos sob demanda mas ainda não obteve resposta. A Netflix não informou se foi notificada, se buscará a via judicial para manter o título ou se vai cumprir ou não a determinação do ministério.

Grupos ligados ao governo de Jair Bolsonaro divulgaram uma cena do filme fora de contexto e afirmaram que ela incentivaria a pedofilia. Atores ligados ao longa explicaram que se tratava de uma representação satírica de um personagem pedófilo e não algum tipo de apologia ao crime.

Como esta coluna mostrou ainda nesta terça, o tema é uma cortina de fumaça produzida por apoiadores de Bolsonaro para desviar o foco do desgaste provocado pela alta dos combustíveis em seu governo.