Com o governo petista se desmanchando, Bolsonaro vai à Bahia

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

No momento em que a aliança que sustenta o governo petista de Rui Costa na Bahia sofre seu pior revés, com o desembarque do PP da administração, Jair Bolsonaro arrumou um motivo para viajar a Salvador nesta quarta-feira: o lançamento de uma obra de ampliação num hospital da capital baiana.

O PP de João Leão, que abandonou o petismo nesta semana, é comandado no Brasil por Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil de Bolsonaro. A Bahia é o maior colégio eleitoral do Nordeste e ponto estratégico para a tentativa de reeleição do presidente.

A agenda oficial de Bolsonaro não mostra, mas o presidente deve tentar se reaproximar de Leão e do braço mais distante do PP, agora que o petismo perdeu sua influência sobre a sigla no estado.