Com o governo ainda patinando, Rui Costa foca na Bahia

Chefe da Casa Civil, Rui Costa ainda não deixou totalmente o papel de governador da Bahia. Com uma lista interminável de desafios na montagem do governo, o auxiliar de Lula dedicou a tarde desta terça a um encontro com prefeitos baianos. A pauta: uma possível queda de arrecadação das gestões municipais.

“Como defensor do municipalismo e do fortalecimento dos entes da federação, vamos construir uma relação de profundo respeito e diálogo constante para ouvir as demandas do povo e reconstruir o país”, disse Rui Costa.