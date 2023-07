Com ministros e governadores, Planalto fará ‘imersão’ sobre o Nordeste

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin vai realizar nesta quarta, no Planalto, uma espécie de imersão sobre oportunidades e desafios na elaboração de políticas públicas para a região Nordeste.

Batizado de “Desenvolvimento Econômico – Perspectivas e Desafios da Região Nordeste”, o evento será realizado em parceria com o Consórcio Nordeste e terá a presença dos governadores, do chefe da Casa Civil, Rui Costa, e de dirigentes de bancos públicos e de órgãos estatais.

O objetivo é fomentar o debate em torno de um plano estratégico de desenvolvimento do Nordeste diante das novas oportunidades econômicas com o avanço da indústria verde e refletir sobre os problemas estruturais historicamente acumulados na região.

Participarão, como painelistas do evento, a diretora do BNDES Tereza Campello, o presidente do BNB, Paulo Câmara, a chefe do BB, Tarciana Medeiros, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do governo, Uallace Moreira, e a professora emérita da UFPE Tânia Barcelar.

O diretor-presidente do Sebrae, Décio Lima, e o superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da Bahia, Paulo Guimarães, serão mediadores.

