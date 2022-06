Com Milton preso, deputado do PT tenta ressuscitar CPI do MEC na Câmara

Três meses depois de apresentar um pedido de criação da CPI na Câmara para investigar denúncias de corrupção no MEC, que conta com 75 das 171 assinaturas necessárias, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) decidiu retomar os contatos com os colegas após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, na manhã desta quarta-feira.

O petista enviou mensagens aos outros deputados para tentar ressuscitar a comissão “com a finalidade de investigar a intermediação de verbas orçamentárias, com pagamento de suborno, em benefício de municípios escolhidos ilegalmente no Ministério da Educação”.

“As denúncias não param, e a nossa função parlamentar de investigar e fiscalizar as atividades que prejudicam o erário público se faz urgente nesse momento tão crítico no país. Com a CPI instaurada todos os envolvidos poderão prestar contas e esclarecer ao povo brasileiro. Necessitamos do apoio de Vossas Excelências para conseguirmos o número de assinaturas para abrirmos a CPI do MEC”, afirmou Correia.

Pelas redes sociais, o deputado comentou que a prisão de Ribeiro “pode trazer dividendos ruins não só políticos, como criminais a Bolsonaro“, mas que é preciso intensificar as investigações. E pediu que seus seguidores pressionem os parlamentares.