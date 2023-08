Com mais de 600 mil alunos, Maratona Tech tem seis vezes mais inscritos

Os inscritos para a maior competição de tecnologia entre escolas do país saltou de 85.000 para 600.000 alunos neste ano. A Maratona Tech reúne 1.900 colégios públicos de várias partes do Brasil.

A região Nordeste concentra 35% dos colégios inscritos; em segundo o Sul, com 33% e o Sudeste tem 20% dos participantes da competição. Ao final, 300 estudantes e 75 escolas vão receber, além de medalhas, notebooks, bolsa de estudos, imersões em big techs e em instituições de ensino de excelência.

A Maratona Tech é uma iniciativa do Movimento Tech, coalizão que busca despertar interesse de jovens pela tecnologia, em parceria com a ONG Associação Cactus e conta com o patrocínio do iFood.

