Com Lula, encontro do Foro de São Paulo começa nesta quinta em Brasília

A partir desta quinta-feira, Brasília vai sediar o 26º encontro do Foro de São Paulo, que terá a participação e um discurso do presidente Lula na cerimônia de abertura, marcada para as 19h.

A sessão terá ainda uma homenagem a Marco Aurélio Garcia, um dos fundadores do Foro e do PT, que foi assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais nos governos Lula e Dilma Rousseff. Ele morreu em 2017, aos 76 anos.

Também estão previstas falas das presidentes do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e do PCdoB, Luciana Santos, que é ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Lula.

Hoje composto por 123 partidos de esquerda de 27 países da América Latina e Caribe, o Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Lula e pelo então ditador de Cuba, Fidel Castro.