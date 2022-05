Com gestão no fim, assessores de Bolsonaro vão rodar o mundo a ‘negócios’

Secretário especial de Assuntos Estratégicos de Jair Bolsonaro no Planalto, o almirante Flávio Rocha embarca nesta semana para uma longa missão internacional.

Ao lado de outros cinco assessores do Planalto, Rocha ficará fora do país entre os dias 19 de maio e 6 de junho. Ele passará por países Árabes e do Leste Europeu para, segundo o Planalto, realizar o “levantamento de oportunidades de negócios e investimentos”.

O Planalto justifica a grande caravana, com todas as despesas pagas pelo contribuinte da seguinte forma: “Dentre os principais objetivos da missão, destacam-se: a manutenção de contatos com contrapartes dos setores selecionados (agronegócio, construção civil e produtos de defesa), assim como a apresentação de opções de parcerias entre empresários brasileiros e empresários dos países selecionados, com vistas à ação comercial”.

Veja o roteiro dos assessores de Bolsonaro:

Marrocos, no período de 19 a 20 de maio de 2022;

Egito, no período de 20 a 22 de maio de 2022;

Emirados Árabes Unidos, nos períodos de 22 a 23 de maio de 2022;

Omã, em 23 de maio de 2022;

voltando aos Emirados Árabes Unidos, no período de 23 a 26 de maio de 2022;

Continua após a publicidade

Kuwait, no período de 26 a 27 de maio de 2022;

Bahrein, no período de 27 a 29 de maio de 2022;

Qatar, no período de 29 a 30 de maio de 2022;

Iraque, em 30 de maio de 2022;

voltando ao Qatar, no período de 30 maio a 1º de junho de 2022;

Arábia Saudita, no período de 1º a 03 de junho de 2022;

Hungria, no período de 03 a 05 de junho de 2022;

República Tcheca, no período de 05 a 06 de junho de 2022.