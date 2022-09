Com fuga de Lula do debate, Bolsonaro da banho no petista nas redes

Jair Bolsonaro gerou quase o dobro de interações de Lula no Twitter ao longo do debate realizado no sábado por VEJA em parceria com SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado.

Entre 18h15 e 20h40, Bolsonaro gerou cerca de 1,1 milhão de interações, entre posts, likes, compartilhamentos e comentários. O ex-presidente petista alcançou 555.000. Os dados, encomendados pela startup O Pauteiro, foram aferidos pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais.

Apesar de ausente, todas as principais postagens sobre Lula durante a realização da sabatina estiveram relacionadas ao que ocorria no debate. Ele foi mencionado em 48.800 postagens, 27% delas positivas, outros 47% negativas e 26% neutras. Já Bolsonaro, citado em 54.200 postagens, contou com 16% de menções positivas, 64% negativas e 20% neutras. O termo mais associado a Lula nas postagens durante o debate foi justamente ‘Bolsonaro’, presente em mais de 6.000 posts.

O presidente, por sua vez, teve ‘Padre’ como termo de maior presença (cerca de 8.700 ocorrências) nos posts que o mencionaram. O termo se refere ao candidato Padre Kelmon (PTB), que por vezes atuou em “dobradinha” com Bolsonaro, sobretudo em questões com viés negativo voltado para Lula.