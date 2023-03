Com dois meses das invasões no DF, 754 golpistas continuam presos

Os atentados golpistas a Brasília de 8 de janeiro completaram dois meses nesta quarta-feira. Atualmente, 754 pessoas seguem presas por participação direta nas invasões às sedes dos Poderes em Brasília. São pessoas que foram pegas em flagrante no dia do quebra-quebra ou em investigações posteriores da Polícia Federal.

Outras 655 já foram liberadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. No início do mês, Moraes colocou 52 pessoas em liberdade por considerar que as investigações até agora não indicaram elas como financiadoras ou executoras principais dos ataques. Os presos respondem por incitação ao crime e associação criminosa.

Quem recebeu o benefício de responder em liberdade terá que cumprir uma série de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, cancelamento do passaporte e suspensão de porte de arma de fogo para quem tiver.

O número total de pessoas presas e denunciadas tende a aumentar à medida que a PF avança nas investigações contra os golpistas. Nesta terça, por exemplo, uma nova fase operação Lesa Pátria cumpriu três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em Minas Gerais e no Paraná. Os alvos são pessoas que estiveram em Brasília no dia das invasões.