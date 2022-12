Com Covid, Ibaneis falta à própria diplomação

VEJA Mercado em vídeo - segunda, 19 de dezembro

O porquê da liminar de Gilmar Mendes não ser o "pior dos mundos" e a melhora na previsibilidade depois do julgamento do orçamento secreto são os destaques do dia

Os recentes movimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) têm provocado reações no mercado financeiro. A liminar do ministro Gilmar Mendes que autoriza a retirada de recursos extraordinários para o pagamento do Bolsa Família em 2023 e a derrubada do orçamento secreto têm promovido uma onda de otimismo na bolsa de valores