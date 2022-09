Com campanha em crise, Bolsonaro ataca Judiciário em MG

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Estagnado na corrida eleitoral de acordo com a última pesquisa Datafolha e vivendo uma crise financeira em sua campanha, Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o Judiciário em um comício em Divinópolis (MG) nesta sexta-feira. O presidente não mencionou diretamente o Judiciário, mas disse que um poder “que não é o Executivo” ameaça a liberdade da população e que “devemos botar um ponto final nesse abuso”.

“O Brasil é um país livre. Vocês sabem que vocês estão tendo cada dia mais a sua liberdade ameaçada por um outro poder que não é o Poder Executivo e nós sabemos que devemos botar um ponto final nesse abuso que existe por parte de um outro poder”, disse.

Bolsonaro afirmou que seus apoiadores são maioria no país e repetiu que ganhará no primeiro turno contra Lula. No intuito de manter elevada a moral de seus eleitores, ele explorou a pauta de costumes ao lembrar ao público presente que o próximo presidente indicará dois ministros ao STF.

“Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Nós não vamos discutir aborto no Brasil. E não se esqueçam, quem se eleger presidente esse ano indica duas pessoas para ocupar o Supremo Tribunal Federal no ano que vem. Pode ter certeza em eu sendo reeleito esses dois que irão para lá jamais serão favoráveis ao aborto também”, disse.

O presidente disse que em um eventual governo Lula, as drogas e o aborto seriam legalizados no país. Ele relacionou o petista aos governos de Gustavo Petro na Colômbia e de Daniel Ortega, na Nicarágua.

“Assim sendo, faremos diferente do presidente da Colômbia, que quando eu saí da tribuna da ONU ele foi lá defender a liberação da cocaína. E não se esqueçam o novo presidente da Colômbia [Gustavo Petro] também é um velho amigo desse ladrão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês acompanham o que está acontecendo na Nicarágua. Lá na ONU a gente abriu as portas para padres e freiras que estão sendo perseguidos pelo amigo de Lula na ditadura de Ortega”, disse.

