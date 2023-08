Com Bolsonaro nos EUA, Mauro Cid enviou R$ 367 mil ao exterior, diz Coaf

Quando já acompanhava Jair Bolsonaro em suas férias nos Estados Unidos, Mauro Barbosa Cid enviou 367.374,56 reais para uma conta sua naquele país, mostra relatório do Coaf sobre as movimentações financeiras do auxiliar do ex-presidente.

“Considerando a movimentação elevada, o que poderia indicar tentativa de burla fiscal e/ou ocultação de patrimônio, e demais atipicidades apontadas, comunicamos pela possibilidade de constituir-se em indícios do crime de lavagem de dinheiro, ou com ele relacionar-se”, diz o órgão.

O ex-ajudante de ordens é um dos alvos de operações de busca e apreensão da Polícia Federal nesta sexta em Brasília, São Paulo e Niterói. Os demais investigados são o general Lourena Cid, pai de Mauro Cid; Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro; e Osmar Crivelatti, que também foi ajudante de ordens do ex-presidente.

Siga