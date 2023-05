Com Bolsonaro na mira da PF, Michelle focará em agenda no PL

Após ter sido alvo de mandado de busca e apreensão, que mirava irregularidades no comprovante vacinal do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitará neste sábado a Assembleia de São Paulo. Ela vai empossar a deputada federal Rosana Valle como presidente do diretório estadual do PL Mulher.

Rosana acredita que a atuação na campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo a credenciou para o novo cargo. Ela foi convidada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pela própria Michelle.

“Vamos organizar uma agenda intensa, que incentive a adesão de mais mulheres ao PL, para que possam, inclusive, se preparar, caso desejem, para as eleições de 2024”, projetou Rosana.

A deputada gravou, recentemente, um vídeo ao lado de Michelle em que afirmam que vão trabalhar para o aumento da participação feminina na política. Na posse de Rosana, a ex-primeira-dama vai estar acompanhada do senador Marcos Pontes e do presidente da Alesp, André do Prado.

