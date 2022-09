Com Bolsonaro em campanha, Planalto tem briga por… gabinetes

Bolsonarista briga por tudo mesmo. A reforma no quarto andar do Palácio do Planalto criou salas com vistão para a Praça dos Três Poderes. A guerra agora é para ver quem vai ocupar o espaço.

Para muitos, o emprego só vai continuar existindo se Bolsonaro vencer a eleição e se, reeleito, mantiver a equipe atual, mas nada disso impede que a turma dispute o espaço desde já.