Com ajuda da Abin, operação prende neonazistas em quatro estados

Na manhã desta terça, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio de polícias de outros três estados, desencadeou operação para cumprir nove mandados de prisão e 23 ordens de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo e no Ceará.

A ação é desdobramento da operação Accelerare, deflagrada em junho, a partir de um trabalho da Abin e da Polícia Civil gaúcha contra grupos radicais. Os alvos da ação desta terça estão em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Fortaleza. Além dessas capitais, também há investigados em Araçoiaba da Serra (SP) e Ribeirão Pires (SP).

Durante as diligências realizadas na terceira fase da operação, foram apreendidos materiais de apologia ao nazismo e ao fascismo, celulares, equipamentos eletrônicos, armas brancas e simulacros de arma de fogo.

O grupo divulgava mensagens de caráter neonazista, antissemita e racista. A principal finalidade era o recrutamento de jovens nas redes sociais para a prática de crimes graves e bárbaros, como ataques a escolas e espaços públicos.

Continua após a publicidade

Nos últimos meses, a Abin e a Delegacia Especializada de Combate à Intolerância no RS acompanharam as atividades do grupo extremista. O serviços secreto identificou suspeitos por meio da pesquisa de históricos, da análise das tendências internacionais e do monitoramento de fontes abertas e compartilhou as informações com o Gabinete de Inteligência Estratégica da polícia gaúcha.