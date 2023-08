Com ‘agressões inéditas’ à democracia, TSE teve que inovar, diz Moraes

Presidente do TSE, Alexandre de Moraes disse, nesta terça, que o Judiciário e o Ministério Público tiveram que lidar, nas últimas eleições, com “ataques inéditos” à Constituição. Segundo o ministro, num cenário de “notícias fraudulentas e notícias travestidas de liberdade de expressão”, o STF e o TSE, além do MP eleitoral, tiveram que “inovar” na defesa da democracia.

“Nas últimas eleições, tivemos um ataque maciço de notícias fraudulentas e notícias travestidas de liberdade de expressão. Isso fez com que o TSE, o Ministério Público Eleitoral e o STF tivessem que inovar no sentido de preservar a nossa Constituição, a nossa democracia, a lisura das eleições mediante uma agressão inédita”, disse o presidente do TSE.

Para Moraes, o processo vivido no Brasil “não é uma peculiaridade brasileira” e representou “uma agressão inédita pelas mídias sociais, pelas redes sociais, à própria democracia”.

Moraes abordou o tema durante o encerramento do seminário “Integridade da Informação e Confiança nas Eleições”, promovido pelo TSE em parceria com a International Foundation for Electoral Systems.