Com ação no STF, Bolsonaro compra briga com motorista de SC

Em Santa Catarina, a decisão do ministro André Mendonça, que equaliza as alíquotas de ICMS sobre combustíveis, terá um efeito inverso ao supostamente pretendido por Jair Bolsonaro com sua ação no STF.

Como o estado já pratica alíquotas bem inferiores à média nacional, a unificação pode resultar, na avaliação do governo catarinense, em mais impostos pagos pelos contribuintes, com ainda mais pressão sobre os preços dos combustíveis.

A Secretaria de Estado da Fazenda diz que Santa Catarina já pratica uma das menores alíquotas de combustíveis do país, 12% para o diesel e 25% para a gasolina. Desde outubro de 2021, o governo catarinense congelou a arrecadação de ICMS da gasolina em R$ 1,44 e do diesel em R$ 0,55, por litro. Em outros estados, a alíquota da gasolina chega a R$ 2,32 e do diesel em R$ 1,006 por litro.