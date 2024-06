Com a saída de Alexandre de Moraes, André Mendonça assume no TSE

André Mendonça assume, nesta terça, a cadeira de ministro titular do TSE. Ele vai ocupar uma das três vagas destinadas a ministros do STF na Corte Eleitoral — no caso, a que era ocupada por Alexandre de Moraes.

A chegada de Mendonça ocorre a pouco mais de 100 dias das eleições municipais, período em que o TSE deve receber uma série de ações envolvendo as disputas entre os candidatos de diferentes partidos.

A Justiça Eleitoral é comandada pela ministra Cármen Lúcia. O vice-presidente da Corte é Nunes Marques. Mendonça se junta aos dois na composição que tem ainda Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Raul Araújo e Isabel Gallotti.

Natural de Santos (SP), André Luiz de Almeida Mendonça tem 51 anos, é mestre e doutor em Direito (Cum Laude) com menção de Doutorado Internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde atua como professor do Programa de Doutorado em Estado de Derecho y Gobernanza Global. Foi pesquisador e professor visitante da Universidade de Stetson, Estados Unidos. É professor de graduação em Direito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília e de diversos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.