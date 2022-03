Com a PF na Câmara, o que deve rolar na novela entre STF e Daniel Silveira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Daniel Silveira conseguiu transformar em espetáculo a sua disputa com Alexandre de Moraes em torno da ordem para que volte a usar tornozeleira eletrônica na Câmara. Ao usar o Congresso como bunker, contra até mesmo Arthur Lira, o deputado forçou um impasse institucional em Brasília.

Réu no STF por atacar o STF e defender um novo golpe militar, o deputado agora é pivô de um debate entre STF e Legislativo sobre limites de cada um dos poderes.

Presidente do Supremo, Luiz Fux marcou o julgamento do deputado para o dia 20. Os ministros da Corte não querem dar ao bolsonarista a importância de uma mobilização especial por um julgamento fora do calendário.

Moraes, no entanto, está num impasse. Ele deu uma ordem, a Polícia Federal foi até a Câmara para cumprir, mas o alvo da medida decidiu ignorar a caneta do ministro do Supremo. O que acontece?

Moraes, segundo interlocutores do STF, tem alguns caminhos. Os agentes da PF, ao não conseguirem cumprir a medida e instalar a tornozeleira no deputado, voltarão ao gabinete e informarão oficialmente ao ministro o resultado infrutífero da diligência.

Com isso, Moraes pode mandar prender o deputado, o que, na prática, recolocaria o jogo no mesmo patamar: a PF não conseguiria cumprir a medida nas dependências do Legislativo.

Por outro lado, Moraes pode acelerar o julgamento marcado para o dia 20 por Luiz Fux. Para isso, basta levar uma questão específica ao plenário para que os ministros decidam coletivamente sobre a prisão ou sobre outra medida contra Silveira.

Arthur Lira, em sua nota, já deixou claro que a Câmara não acobertará Silveira, caso o conjunto do STF decida formalmente sobre a situação do parlamentar. A bola, nas próximas horas, está com Moraes.