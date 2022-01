Com a CoronaVac, Anvisa desafoga vacinação de crianças no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro não aprende. O presidente e seu governo errático na Saúde perderam o bonde da história no início da vacinação contra a Covid-19 no país, quando João Doria, com planejamento, conseguiu entregar a CoronaVac aos brasileiros enquanto o Planalto esnobava ofertas da Pfizer.

Agora, depois de atrasar novamente a vacinação de crianças e atuar para fortalecer o movimento antivacina, Bolsonaro assistirá ao governo de São Paulo mais uma vez socorrer milhares de pais aflitos por proteger seus filhos, o que há de mais sagrado na vida de cada brasileiro.

De quebra, com sua postura, Bolsonaro deu de presente a Doria a possibilidade de vacinar a primeira criança no país. Os caciques do centrão, sempre atentos aos movimentos eleitorais, sabem o tamanho desse estrago.