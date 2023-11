Com a campanha ‘Unir o Brasil’, governo Lula defende pacificação do país

Com a chegada do clima de Natal, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência, vai colocar na rua uma nova campanha para mostrar as ações do governo em 2023. A ideia é mirar na polarização e falar de… pacificação. O conceito já está definido: “Unir o Brasil”.

Trata-se da terceira etapa do plano definido por Pimenta no ano. Na largada, com “O Brasil voltou”, a ideia foi reunir a base que elegeu Lula e marcar a volta de ações conhecidas das gestões petistas como o Bolsa Família, o Luz pra Todos, o Minha Casa, Minha Vida e a correção do salário mínimo.

Em agosto, o slogan “Brasil no rumo certo” focou na classe média — com PAC e a revisão da tabela do IR — e em diminuir a resistência ao governo entre eleitores de Jair Bolsonaro.