Com 60% das crianças vacinadas, SP atinge dobro da imunização nos EUA

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta que o avanço da vacinação infantil contra a Covid-19 no estado de São Paulo já supera, em um mês, os números de países desenvolvidos e chega a quase o dobro do índice dos Estados Unidos.

Até agora, 60% do público de cinco a onze anos do estado já recebeu a primeira dose. Nos Estados Unidos, a vacinação atingiu apenas 32% dessa faixa etária, apesar de ter começado em novembro de 2021.

São Paulo também está à frente de países como Itália (36,27% da população infantil vacinada com primeira dose), Austrália (47,62%) e Canadá (54,61%). Os dados foram levantados em sites oficiais dos governos.

Segundo o Vacinômetro de SP (www.saopaulo.sp.gov.br), o total de doses aplicadas na campanha infantil era de 2,4 milhões às 13h desta quarta, enquanto o público total da faixa etária é de cerca de 4 milhões de crianças.

No Brasil, as crianças de cinco anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes.