Com 39 ministros para falar, reunião de Lula já dura 6 horas no Planalto

Com 39 ministros para falar e 52 participantes ao todo, a reunião ministerial comandada por Lula já dura mais de seis horas no Palácio do Planalto.

Marcada para as 9h, o encontro começou por volta das 9h45, com uma fala do presidente, que anunciou o convite aos 27 governadores dos estados e do Distrito Federal para uma apresentação sobre a PEC da Segurança Pública.

A ideia inicial no Planalto era que cada ministro tivesse cinco minutos para falar na reunião, mas a Secom da Presidência não soube informar até o momento se o limite está sendo seguido, e nem se os demais participantes — os três líderes do governo no Congresso, o ex-chanceler Celso Amorim e presidentes de bancos públicos e de estatais — também se manifestarão no encontro.