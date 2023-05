Com 18 titulares indicados, CPMI do 8 de janeiro já pode ser instalada

Os dois maiores blocos partidários da Câmara indicaram nesta quarta-feira os nomes de cinco novos integrantes titulares da CPMI do 8 de janeiro, que agora tem 18 dos seus 32 membros confirmados. Com a indicação de mais da metade do colegiado, a comissão mista já pode ser instalada.

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de abertura da CPMI há três semanas, mas desde então o ritmo da escolha dos deputados e senadores que irão participar da investigação parlamentar era lento. Nos últimos dias, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, anunciou que a comissão seria instalada nesta semana.

Dos 18 titulares confirmados, apenas quatro são senadores. Cada Casa terá 16 vagas. Agora, portanto, os dois maiores blocos do Senado vão ter que indicar seus integrantes.

Dente os 18 suplentes já indicados, 14 são deputados e quatro senadores.

Veja a seguir os nomes dos parlamentares que vão participar da CPMI (por ordem de indicação):

Titulares

Senador Esperidião Amin (PP-SC) Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) Deputado André Fernandes (PL-CE) Deputado Delegado Ramagem (PL-RJ) Deputado Felipe Barros (PL-PR) Deputada Erika Hilton (PSOL-SP) Senador Eduardo Girão (Novo-CE) Senador Magno Malta (PL-ES) Deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA) Deputado Rogério Correia (PT-MG) Deputado Jandira Feghali (PCdoB-RJ) Deputado Rodrigo Gambale (Podemos-SP) Deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) Deputado Aluísio Mendes (Republicanos-MA) Deputado Arthur Oliveira Maia (União Brasil-MA) Deputado Duarte Jr. (PSB-MA) Deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) Deputada Duda Salabert (PDT-MG)

Suplentes

Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) Deputado Marco Feliciano (PL-SP) Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Senador Jorge Seif (PL-SC) Deputado Aliel Machado (PV-PR) Deputado Carlos Veras (PT-PE) Deputada Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) Deputado Maurício Marcon (Podemos-RS) Deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) Deputado Roberto Duarte (Republicanos-AC) Deputado Felipe Francischini (União Brasil-PR) Deputado Gervásio Maia (PSB-PB) Deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) Deputado Josenildo (PDT-AP)

