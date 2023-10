Com 131 cidades afetadas por chuvas e mortes, SC se prepara para o pior

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 9 out 2023, 18h51 - Publicado em 10 out 2023, 06h01

Com centenas de cidades alagadas por causas das fortes chuvas que castigaram o estado nos últimos dias, Santa Catarina entrou em estágio de alerta máximo por causa do risco de deslizamentos. O estado, com muitas montanhas, já passou por grandes tragédidas provocadas pela dramática combinação de solo encharcado e as constantes chuvas.

Esse cenário preocupante vai voltar a se repetir nesta semana, com previsão para mais dias de chuva forte nas regiões já destruídas por temporais. Milhares de famílias que moram em áreas de risco de deslizamento de terra estão sob alerta.

Apesar dos estragos e do drama vivido no estado, o governo de Jorginho Mello ainda não recebeu suporte dos ministros do governo Lula.

A Defesa Civil Nacional está agindo em conjunto com a Defesa Civil catarinense desde sábado, mas até esta segunda nenhum ministro do governo havia manifestado interesse de viajar ao estado para ver de perto a situação de milhares de famílias desabrigadas.

Sem o suporte político do governo federal, Mello, que é apoiador de Jair Bolsonaro, tem sobrevoado sozinho as regiões afetadas e realizou uma grande reunião com a bancada catarinense, a Defesa Civil Nacional e a Secretaria de Articulação Nacional de Santa Catarina para conseguir o reforço federal nas ações.

Taió, no Vale do Itajaí, amanheceu nesta segunda com ruas inundadas, moradores ilhados e centenas de pessoas desabrigadas por conta das chuvas que atingem a região. O rio que corta a cidade chegou a 12 metros de altura e água já atinge o segundo piso dos imóveis.

Segundo a Defesa Civil do município, o nível da água superou o registrado na enchente de 2011, quando ocorreu a maior cheia recente da cidade. O município tem 18.300 habitantes.