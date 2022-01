Collor, FHC e Lula serviram banquete aos ‘tubarões’, diz Ciro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes discursa no fim da tarde desta sexta durante o lançamento da sua pré-campanha do PDT à presidência da República.

Candidato da terceira via pela centro-esquerda, Ciro disse que os governos de Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula partiram da mesma premissa, que foi agradar os ricos e poderosos.

O ex-prefeito de Fortaleza comparou as gestões de seus rivais políticos com um banquete servido aos “tubarões”.

“Collor escancarou a porteira, Fernando Henrique preparou a mesa do banquete e Lula, convenhamos, condimentou melhor os pratos. Depois de servir os tubarões, Lula distribuiu, com compaixão de filantropo, as sobras para os mais pobres”, disparou Ciro.