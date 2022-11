Coalizão Negra Por Direitos debate racismo ambiental na COP 27

A Coalizão Negra por Direitos, organização que reúne mais de 250 associações, ONGs, coletivos, grupos e instituições do movimento negro, participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começou neste domingo no Egito. O objetivo é levar ao encontro a agenda de combate ao Racismo Ambiental.

Para a Coalizão Negra por Direitos, o debate racial deve estar no centro da negociação climática e – o que ainda não encontra ampla adesão – ou ainda é negado pelos movimentos ambientalistas. A ideia é amplificar a urgência dessa pauta, uma vez que as mudanças climáticas afetam diretamente os territórios periféricos.

Racismo ambiental, segundo o movimento, é a discriminação racial nas políticas ambientais, no cumprimento dos regulamentos e leis. É discriminação racial no escolher deliberadamente comunidades de cor para depositar rejeitos tóxicos e instalar indústrias poluidoras. É discriminação racial no sancionar oficialmente a presença de venenos e poluentes que ameaçam as vidas nas comunidades de cor.