CNJ vai julgar afastamento de juiz citado no plano de golpe de Estado

Depois de o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell, ter afastado o juiz Sandro Nunes Vieira de suas funções por possível envolvimento no plano de golpe de Estado investigado no STF, o CNJ vai julgar o caso do magistrado na próxima terça-feira.

A reclamação disciplinar contra Nunes Vieira foi enviada ao órgão pelo ministro Alexandre de Moraes e “apura suposta prática de infração disciplinar pelo requerido por auxiliar grupo investigado por práticas criminosas contra o Estado Democrático de Direito”.

O colegiado deve analisar se referenda ou não a decisão de Campbell pelo afastamento. O juiz federal afastado era vinculado ao TRF-4 e chegou a atuar no TSE como auxiliar da Corte no mesmo período em que Jair Bolsonaro estava no Planalto. Nunes Vieira integro um grupo do tribunal que se dedicava ao “Enfrentamento à Desinformação”.

A relação dele com investigados por golpe foi revelada no relatório da Polícia Federal que indiciou 37 envolvidos no plano bolsonarista de golpe de Estado.

