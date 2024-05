CNJ dá prazo para Justiça do Rio explicar aumento de custas judiciais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O CNJ deu prazo de 15 dias para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se manifestar sobre a cobrança da OAB para baixar o valor das custas judiciais no estado.

No Rio, as custas aumentaram 45% entre 2021 e 2023, e a entidade estadual denunciou a elevação ao Conselho Nacional de Justiça como “absurda violação” do direito à Justiça – em especial a cidadãos sem condições financeiras de bancar recursos.

À frente da demanda, estão o presidente e a vice da Ordem no estado do Rio, os advogados Luciano Bandeira e Ana Tereza Basilio.