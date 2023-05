CNJ abre investigação para apurar irregularidades na Lava-Jato

Corregedor nacional de Justiça, o ministro Luís Felipe Salomão abriu nesta terça um processo de correição para investigar condutas irregulares de “juízes e desembargadores que atuam na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

O trabalho, segundo Salomão, é motivado pela “existência de diversas Reclamações Disciplinares” contra os referidos investigados e atende a um pedido da defesa do juiz Eduardo Appio, afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba sob suspeita de ter feito um telefonema anônimo com ameaças ao advogado João Eduardo Malucelli, filho do desembargador do TRF-4 Marcello Malucelli, além de ter vazado dados pessoais de João Eduardo.

“Determina a realização de correição extraordinária para verificação do funcionamento da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e dos Gabinetes dos Desembargadores integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região”, diz o despacho de Salomão.

O trabalho dos investigadores no coração da Lava-Jato, no Paraná, deve começar nesta quarta e ser concluído até o dia 2 de julho.

No despacho de três páginas, Salomão ainda determinou que os investigadores tenham acesso total na 13ª Vara de Curitiba e no TRF-4. Os investigadores terão ainda “sala para a oitiva das pessoas indicadas pelos magistrados auxiliares da Corregedoria Nacional” dentro da Justiça Federal.