CNI reúne PIB sueco em São Paulo

A CNI vai realizar, nesta quarta, em São Bernardo do Campo (SP), o 4º Fórum Empresarial Brasil-Suécia. O objetivo é debater iniciativas para ampliar o fluxo de comércio e investimento, além de fortalecer a relação econômica, já que há potencial significativo para crescimento contínuo e colaboração estratégica entre os países.

O evento terá representantes de grandes indústrias como Saab, Ericsson, SKF, Scania, AstraZeneca, Electrolux, Atlas Copco, Epiroc, Hoganas, Volvo Group, Stora Enso, Autoliv, SEB e AFRY.

Os mais de 20 altos executivos suecos que estarão no fórum discutirão desafios contemporâneos da indústria mundial, como agenda de sustentabilidade, transição energética, transformação ecológica, digitalização e indústria 4.0 e soluções de financiamento sustentável. O ministro da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Comércio Exterior da Suécia, Johan Forsell, é um dos representantes do governo sueco confirmados no encontro.

A Suécia é um dos 20 principais investidores diretos no Brasil. De acordo com o Business Sweden, atualmente, há 150 empresas suecas instaladas no Brasil, com 45.000 empregos diretos. Entre 2010 e 2022, empresas suecas anunciaram investimentos de 1,6 bilhão de dólares no país. Em 2022, o fluxo comercial com o país ultrapassou os 3 bilhões de dólares.