CNI levará empresários do setor moveleiro à Itália

De olho no crescimento do setor moveleiro, a CNI vai liderar uma missão prospectiva para Milão, entre os dias 7 e 12 de junho. O objetivo é levar empresários brasileiros para conhecer as novidades do mercado.

Segundo o ComexStat, as exportações brasileiras de móveis estão na casa de 1,04 bilhão de dólares, representando 0,7% das negociações da indústria de transformação. No Brasil, o setor emprega mais de 273.000 pessoas em 18.500 fábricas.

Os participantes da missão terão a oportunidade de visitar a maior feira de design de móveis, Salone del Mobile, que comemora a 60ª edição e tem a “sustentabilidade e consciência ambiental na produção de móveis” como foco.

São esperados mais de 2.000 expositores de 30 países. Além disso, os empresários visitarão o Museu do Design, participarão de um workshop sobre as tendências com especialistas italianos e de uma visita técnica na empresa Misura Emme, referência na Itália.