CNI identifica gargalos de infraestrutura que não mudaram com Bolsonaro

Três dos seis indicadores monitorados no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022 como importantes para o avanço da infraestrutura brasileira não tiveram nenhum avanço no período.

Ficaram estacionados os objetivos de aumentar a velocidade média nas ferrovias, de 16,4 km/h para 18 km/h; de manter o custo de energia elétrica abaixo de 319 reais por MW/h; e a de ampliar a capacidade de movimentação de contêineres por hora, de 43,6 para 80.

Entre os seis indicadores acompanhados pela Confederação Nacional da Indústria no documento, dois tiveram os objetivos alcançados e um teve melhora, mas ainda longe da meta – o de reduzir a diferença do preço do gás natural no Brasil em relação à média internacional medida pelo Henry Hub, de 484% para 200%.

Os avanços foram registrados, com o aumento da participação do investimento privado em infraestrutura no investimento total da área no país, de 53,8% para 60%, e na ampliação do percentual de domicílios com acesso à banda larga fixa, de 38,5% para 55%.

Já a macrometa na área, que é aumentar a participação do investimento em infraestrutura no PI, de 1,95% para 3%, registrou movimento inverso. O índice caiu para 1,55%, em 2020.