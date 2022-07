CNI discute a conjuntura eleitoral com diplomatas do exterior

A CNI realiza nesta sexta um evento voltado a 132 diplomatas do exterior que atuam em embaixadas aqui no país para discutir as perspectivas do cenário político-econômico brasileiro e as propostas da indústria para as eleições presidenciais.

O briefing diplomático é o principal mecanismo de interação entre a CNI e o corpo diplomático residente em Brasília e permite compartilhar a visão do setor industrial sobre os vários temas em debate no Brasil. A diretora de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, Lytha Spíndola, fará a abertura do evento.

As 21 propostas da indústria para os candidatos à Presidência da República serão apresentadas pelo superintendente de Desenvolvimento Industrial da CNI, Renato da Fonseca. As propostas que incluem temas como tributação, política industrial, inovação, sustentabilidade e educação, foram discutidas em junho no Diálogo da Indústria com Candidatos à Presidência da República, com participação dos pré-candidatos Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

As perspectivas do cenário político-econômico brasileiro serão discutidas pela diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messenberg, e pelo gerente-executivo de Economia da CNI, Mário Sergio Telles. Nesse contexto, também serão abordados os preparativos da indústria para a COP-27 – a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro, no Egito. O avanço da agenda sustentável da indústria, baseada em quatro pilares – transição energética, precificação de carbono, economia circular e conservação florestal – é uma das prioridades do setor produtivo.