CNBI vê “antissionismo” em entrave no governo sobre blindados de Israel

Giro VEJA

Lula, o PT, novos aviões para a Presidência da República e as bets

O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira,11, que é preciso “rediscutir” o papel eleitoral do PT diante do primeiro turno. O presidente também disse que vai comprar novos aviões para a Presidência da República para que, além dele, ministros também possam usar em viagens. A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou nesta sexta-feira, 11, a lista de mais de 2.000 empresas de apostas esportivas que sairão do ar nos próximos dias por não terem sido autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no Brasil.